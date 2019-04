O Couto Pereira estará completamente lotado na próxima segunda-feira (29), na estreia do Coritiba no Campeonato Brasileiro, diante da Ponte Preta. Por Dirceu Krüger, a torcida coxa-branca esgotou a carga de ingressos disponíveis para a retirada. Pouco mais de 33 mil bilhetes foram adquiridos pelos torcedores. Além desse valor, sócios adimplentes de todos os planos devem completar a carga total de capacidade do Alto da Glória.

A partida de segunda-feira será uma grande homenagem a Dirceu Krüger, um dos maiores ídolos da história do clube, que faleceu na última quinta-feira (25), aos 74 anos de idade. Para se despedir em grande estilo do Flecha Loira, o clube decidiu custear os ingressos, proporcionando entrada gratuita aos torcedores do Verdão. A nação alviverde respondeu rapidamente e em menos de 48 horas esgotou toda a carga disponível.

Ingressos para a torcida visitante

O Coritiba informa ainda que os ingressos destinados aos torcedores do time visitante estarão disponíveis na Loja Sou 1909, das 10h às 16h, deste domingo (27). Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).