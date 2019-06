A Gerência de Desenvolvimento Técnico da Ocepar (Getec) divulga, nesta segunda-feira (24/06), mais uma edição do Informe Expectativas de Mercado, com base nas informações do Boletim Focus, do Banco Central, levantadas com instituições financeiras sobre as projeções relativas à economia nacional, contemplando o Produto Interno Bruto (PIB), IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), taxa Selic e câmbio para 2019, 2020 e 2021.

Clique aqui para acessar na íntegra o Informe Expectativas de Mercado