Uma tragédia se confirmou no mundo do esporte neste domingo. Um dos maiores nomes do basquete norte-americano, Kobe Bryant morreu após a queda de um helicóptero. A informação foi divulgada no início da tarde pelo portal de notícias TMZ. O astro do Los Angeles Lakers era um dos passageiros de um helicóptero que caiu em Calabasas, na Califórnia (EUA). Outras quatro pessoas estavam na aeronave, de acordo com informações da polícia local.

Mais informações em breve.

Crédito da foto: Reuters