A Polícia Civil do Paraná formou a primeira turma do Brasil de pós-graduação especializada em operações aéreas de Segurança Pública.

O curso inédito foi estruturado pelo Grupo de Operações Aéreas da PCPR e teve duração de 46 dias com aproximadamente 580 horas de aula. Durante esse período, os policiais foram submetidos a intensos treinamentos práticos específicos de operacionalização das aeronaves, embarque e desembarque em aeronaves de asas rotativas, tiro embarcado, treinamento em água, apneia, flutuação, salvamento, bem como operações em fronteiras, travessias marítimas, rapel e interação com outras unidades de polícia do Brasil.

O curso iniciou com 13 policiais civis, aprovados em teste físico que envolveu corrida, barra fixa, flexão de braços, abdominal, natação, tiro, entre outras habilidades. Destes, oito chegaram ao fim especializaram-se em operações aerotáticas.

O delegado e coordenador do Grupo de Operações Aéreas da PCPR, Renato Coelho, destacou a importância deste curso. “Para nós foi um desafio. Este foi o primeiro curso com status de pós-graduação aerotática especializada em Segurança Pública do Brasil. Conseguimos o reconhecimento necessário para que nossos policiais civis fossem graduados com a melhor instrução e condição de operacionalização das unidades aéreas”, afirmou.

Participaram da entrega dos certificados o vice-governador Darci Piana, o secretário de segurança pública, Rômulo Marinho, o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, o coordenador da Operação Verão Maior, Gil Rocha Tesserolli, o coordenador do Grupo de Operações Aéreas da PCPR, Renato Coelho é demais autoridades.

por @grassi_m com informações das assessorias, AEN e fotos Geraldo Bubniak