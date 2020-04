INÉDITO: Imtep realiza consulta de saúde ocupacional por plataforma de telemedicina

Atendimento pioneiro na área de medicina do trabalho possibilita ainda a implantação do conceito de Occupational Health Track

O Imtep foi a primeira empresa no Brasil a realizar uma consulta ocupacional por plataforma de telemedicina. O registro foi feito no dia 6 de abril, quando a empresa lançou o serviço de teleconsulta ocupacional que será destinado aos atendimentos em Medicina do Trabalho. Além de pioneiro, o serviço também vai atender as recomendações relacionadas à pandemia de COVID-19 feita pelas autoridades de saúde e reduzir as atividades presenciais.

A modalidade de teleconsulta, para esse tipo de atendimento, se enquadra nas especificações de telemedicina que foram liberadas pelo Governo Federal. “O formato de consulta por videoconferência se mostrou bastante eficaz, uma vez que reduzimos a movimentação de pessoas em nossas clínicas, sem deixar de atender a demanda por exames. Sempre com a segurança necessária para atestarmos a aptidão ou não para o trabalho”, explica Virgínia Cornelsen, gerente médica do Imtep.

Nesse sentido, ela acrescenta ainda que é possível fazer um registro de saúde rico, na linha do tempo, que traz segurança a todos os envolvidos. “Partimos dos preceitos éticos da Medicina: princípio da beneficência, não-maleficência e do bom senso dos profissionais de saúde”.

Na prática, a ferramenta facilita ainda a implantação do conceito de Occupational Health Track. “Todos os dados de saúde ocupacional ficam reunidos no prontuário clínico do paciente. Ali, também podemos reunir as informações de Medicina Assistencial. Com isso, temos a possibilidade de fazer um monitoramento da saúde de cada indivíduo de forma ativa com informações de exames periódicos ou assistenciais. Teremos a jornada da saúde do paciente dentro da empresa buscando a saúde integral”, explica o médico Cezar Berger, CEO do Imtep.

De acordo com Virgínia, o atendimento por videoconferência também vai auxiliar no controle das demandas de exames das empresas. “Isso vai contribuir para que os departamentos de recursos humanos não fiquem com atendimento reprimido na área de saúde ocupacional, já que os prazos dos exames foram prorrogados, mas a obrigatoriedade não está dispensada”, justifica.