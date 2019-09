Nesta quinta-feira (26), a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), por meio do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0, promove evento no Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS), com objetivo de fomentar a troca de experiências entre executivos, especialistas e pessoas interessadas em sistemas de automação industrial e inovação tecnológica.

Serão várias palestras sobre os principais pilares da Indústria 4.0, sua evolução, como iniciar a implantação, o impacto na cultura organizacional e nas pessoas, tecnologias no mercado, sistemas de gerenciamento, automação, inteligência artificial, sistemas de RH, digitalização, tendências, sustentabilidade, entre outros assuntos ligados à inovação.

O evento será aberto pelo presidente do conselho, Hans Schorer, e pela CEO do CITS, Marilda Packer. Na sequência, será feita uma apresentação geral do Parque de Software, com Rafael de Tarso Schroeder, gerente de inovação e novos negócios do CITS. Depois, serão apresentados os cases “Furukawa 4.0”, com Danilo Fiusa Lorenzi, gerente de desenvolvimento do CITS, e “Aceleração de Novos Negócios: NexCargo – Plataforma de Logística 4.0”, com Renato Rodrigues, CEO da NexCargo. Para encerrar, será feita uma visita às estruturas do CITS.

Feira de Empreendedorismo do TECPUC

Termina nesta quarta-feira (25) a “Feira de Empreendedorismo”, realizado com alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio Técnico em Administração, promovido pelo TECPUC que investe há seis anos é fundamental para a criação de jovens empreendedores e profissionais preparados para o mercado de trabalho.

O evento foi aberto na terça-feira (24) e nesta edição os estudantes foram incentivados a desenvolver iniciativas na área gastronômica com o tema “Diversidade brasileira”.

“A experiência proporcionada aprimora o espírito empreendedor, gerando mudanças significativas no comportamento dos estudantes envolvidos. Em um ambiente escolar, eles são capazes de aplicar e abordar todo o ciclo produtivo de um produto ou serviço”, afirma Solan Valente, coordenador educacional do TECPUC. A preparação para a Feira de Empreendedorismo TECPUC acontece ao longo dos três primeiros bimestres. O processo tem início com a divisão dos grupos e a realização de uma análise de mercado.

Mercado de seguros de vida

Mercado mais promissor no mundo para seguros de vida, conforme uma pesquisa da Universidade Oxford (Reino Unido), o Brasil vive anos expressivos de crescimento no setor: no primeiro semestre de 2019, a alta foi de 9,3% no segmento de pessoas, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras. Investimento conservador – porém fundamental na vida das pessoas – que tem chamado a atenção de empresas estrangeiras aos principais players nacionais.

É o caso da Centauro-ON, que vem reformulando o seu portfólio de seguros e, só em 2019, chegou a 64,2% de crescimento no segmento vida individual, na comparação com mesmo período de 2018. A companhia é uma joint venture da norte-americana Ohio National, com um conceito de boutique e que aproveita a onda de evolução da cultura dos produtos oferecidos no segmento, com seguros de vida personalizados.

Sucesso da Lignum Latin America

Durante três dias de muito networking, profissionais e as principais marcas do setor florestal e da indústria da madeira estiveram reunidos no Expo Barigui, para a terceira edição da Lignum Latin America. A feira, que aconteceu entre 11 e 13 de setembro, bateu alguns recordes em relação às edições anteriores.

O número de expositores, que em 2017 foi de 86, subiu para 101; um salto de 17%. A quantidade de visitantes também aumentou significativamente: de 6.188 para 7.503, 21% a mais que na edição anterior.

Para o gerente executivo da Siempelkamp do Brasil, Martin Kemmsies, a Lignum Latin America tem um papel de destaque para o setor: “A relevância desta feira é enorme. É muito legal que a feita voltou a acontecer em Curitiba, que é o epicentro brasileiro na área da madeira.”

O diretor da Lignum Latin America e CEO da Malinovski, Ricardo Malinovski, se mostrou animado com o sucesso da feira e convidou os participantes para a próxima edição: “A quarta edição da Lignum Latin America será realizada em 2021, quando reuniremos toda a cadeia produtiva da madeira novamente. Estão todos convidados”, concluiu ele.

CredPago desburocratiza imobiliárias

Uma solução criada para dar mais segurança e agilidade na assinatura de contratos de aluguel esta sendo lançada pela CredPago em setembro. A ferramenta CredSign permite que o locatário assine digitalmente o documento via celular, tablet ou pelo seu computador, tudo isso com validade jurídica, sem a necessidade de ir ao cartório.

Com a análise instantânea do cadastro do locatário realizada em menos de 1 minuto, a fiança locatícia e a assinatura digital própria, a CredPago reforça seu papel em desburocratizar o setor imobiliário e torná-lo cada vez mais digitalizado.

A CredPago atende mais de 6 mil imobiliárias e cresceu 400% desde a fundação, em 2016. Além da aprovação instantânea, a empresa oferece a garantia locatícia com taxa que vai de 8% e 10% — percentuais mais baratos dos que os cobrados por seguradoras, que pode chegar a 14%.

Master Class Marketing Pessoal

A ESIC Internacional promove no dia 1º de outubro, às 19h, a Master Class Marketing Pessoal com Inteligência Emocional, com o master coach Paulo Dalla Stella. Com uma abordagem esclarecedora e divertida, o evento ensina a desenvolver carisma pessoal para melhor lidar com as pessoas e vender a imagem positiva, tanto na vida pessoal como nos negócios. Paulo Dalla Stella é master coach, consultor e palestrante nas áreas de marketing pessoal, Inteligência emocional, neuromarketing e persuasão para vendas. Graduado em marketing pela Fairleigh Dickinson University em New Jersey, EUA, onde residiu por 15 anos, Paulo, que também já atuou nas áreas de cultura e educação, hoje é estudante de letras e filosofia. Aberto à comunidade e com estacionamento gratuito, a entrada para o evento é um quilo de alimento não perecível para doação. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/esic-marketing-pessoal ou pelo telefone 0800 41 3742.

MídiaMalls em shoppings centers

Criada em 2019, a mídiaMalls já nasceu como a maior do Brasil em comercialização de mídia em shopping centers. Com atuação em 36 empreendimentos nas cinco regiões do país, a empresa oferece soluções digitais indoor que impactam mais de 36 milhões de pessoas por mês. São formatos padronizados ao mercado publicitário instalados em lugares estratégicos para conquistarem a atenção do cliente dentro da sua jornada de experiência no shopping, momento oportuno para o consumo. Dentre as parcerias estabelecidas, destacam-se as administradoras brMalls, Grupo Soifer, Tacla e PaulOOctavio, além do Shopping Cidade, em Belo Horizonte.

“Nosso maior diferencial está no potencial em atingir um público qualificado que vai ao shopping com objetivos muito maiores do que compras. São diversos perfis de clientes que buscam consumir e experimentar novidades, serviços e estão atentos a cada detalhe que chame a atenção. Somos uma empresa que integra as marcas às experiências para nossos consumidores”, diz Juliana Boyd, Gerente Regional da mídiaMalls.

Mais de 23 milhões de pessoas são autônomos

O Brasil ainda tenta se recuperar de uma das piores crises econômicas de sua história. Mesmo com um cenário não favorável, cada vez mais trabalhadores buscam novas formas de garantir a renda e superar as dificuldades. Ainda segundo o Instituto, houve um expressivo crescimento no número de pessoas que trabalham por conta própria no Brasil – os chamados freelancers. O levantamento mostrou que mais de 23 milhões de pessoas trabalham de maneira autônoma no País, um aumento de 1,2% se comparado com o trimestre anterior.

Porém, a vida deste tipo de profissional exige muita disciplina. Sebastián Siseles, vice presidente internacional da Freelancer.com, afirma que criar rotinas ajuda a exercer a função. “Uma boa organização para o domínio das ferramentas na hora do trabalho é fundamental. Quanto mais experiente e qualificado é o profissional, mais ele poderá cobrar pelo serviço que prestará. O valor agregado caminha junto com a qualidade do trabalho e a capacidade de propor soluções criativas, práticas e alinhadas com as necessidades do projeto”, esclareceu.