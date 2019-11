Em Assunção, no estádio Olla Azulgrana, o Independiente del Valle (EQU) conquistou o título da Copa Sul-Americana ontem (9), ao derrotar o Colón (ARG) por 3 a 1. Os gols do Del Valle foram marcados por Leon, Olivera (contra) e Dajome. O mesmo Olivera descontou para o Colón.

O resultado frustrou 37 mil argentinos que atravessaram a fronteira com o Paraguai para assistir à primeira final continental do Colón. É o primeiro título internacional do clube do Equador, que já havia chegado à final da Libertadores, em 2016. Foi a primeira final do torneio disputada em partida única e não em confrontos de ida e volta.