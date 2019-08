A Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) lançou edital para selecionar 16 empresas inovadoras que buscam o apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná para desenvolver seus negócios. A novidade desta edição é que a área de atuação das candidatas foi ampliada para incluir mais cidades.

Até então, o edital previa vagas apenas para Curitiba e Jacarezinho, onde o Tecpar tem câmpus. Nesta edição foram incluídos os municípios de Araucária, em que o instituto também está presente, e as cidades integrantes do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI-NP).

Para os dois câmpus localizados na Grande Curitiba há cinco vagas para a incubação residente (quando a empresa fica nas dependências da Intec) e cinco para não residentes, quando o empresário não se instala na incubadora, mas conta com o apoio dos especialistas do instituto. Nas cidades do Norte Pioneiro são três vagas para incubação residente para Jacarezinho e três para a modalidade não-residente para este município e os outros quatro vizinhos da região.

De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, a estratégia prevista neste edital é contemplar mais empresários que possam receber apoio da incubadora. “Uma das vocações do instituto é dar suporte ao empreendedorismo tecnológico inovador no Paraná. Para ampliar a área de atuação, contemplamos novos municípios para que empresários paranaenses possam desenvolver seus negócios com o apoio da incubadora do Tecpar”, destaca.

Outra novidade do edital é a possibilidade de modalidade de coworking, em que espaços da incubadora podem ser compartilhados.

Para participar do processo seletivo o empreendedor deve submeter, até 27 de setembro, seu Plano de Negócios à avaliação de uma banca julgadora. O projeto deve conter três requisitos: inovação (introdução de novidade ou aperfeiçoamento que resulte em novos produtos, serviços ou processos); base tecnológica (aplicação de conhecimento técnico-científico e investimento em Pesquisa e Desenvolvimento); e prova de conceito ou protótipo (modelo prático que possa provar o conceito estabelecido).

O gerente do Setor de Parques e Incubadoras Tecnológicas, Gilberto Passos Lima, ressalta que, como forma de apoio às empresas, a Intec oferece descontos nos custos de incubação, conforme o nível de maturidade e etapa do programa de incubação. “Os descontos iniciais podem chegar a 70% no custo de incubação. Além disso, para empresas classificadas na categoria empresa nascente pode haver um desconto cumulativo de 20% até o final do contrato, a título de incentivo”.

O edital observa que uma empresa nascente é aquela constituída há no máximo dois anos ou que se encaixa como Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.