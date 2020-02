Incubadora do Tecpar abre edital para seleção

A Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) abriu o primeiro edital de 2020 para seleção de empresas inovadoras que buscam o apoio do instituto para desenvolver seus negócios. A novidade desta edição é que o edital abre oportunidades para empreendimentos já incubados em outros ambientes de inovação que possuam parceria com o Tecpar, como incubadoras, coworkings, parques tecnológicos ou centros de inovação.

De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, a estratégia prevista neste edital é contemplar mais empresários que possam receber apoio da incubadora. “Uma das vocações do instituto é dar suporte ao empreendedorismo tecnológico inovador no Paraná e nosso edital amplia o apoio a empresários que queiram desenvolver suas tecnologias em conjunto com a incubadora do Tecpar”, destaca.

VAGAS – O edital prevê 16 vagas ao todo, sendo cinco para o câmpus Curitiba e três para o câmpus Jacarezinho, na modalidade residente. Para a modalidade não residente, há oito vagas para empresas situadas nas demais cidades do Paraná.

Na modalidade residente a empresa é fisicamente instalada nas dependências do Tecpar em área exclusiva ou compartilhada (coworking), utilizando sua infraestrutura e os apoios gerenciais e técnicos oferecidos pela Intec.

As empresas incubadas na modalidade não residente não têm instalação física no Tecpar, mas também contam com os apoios gerenciais e técnicos. Esta modalidade pode ser aplicada a empresa que devido à natureza da atividade necessite de proximidade ao seu mercado consumidor.

O edital prevê quatro níveis de maturidade para a empresa durante o processo de incubação: implantação (estruturação da empresa), crescimento (expansão dos negócios), consolidação (início da sustentabilidade financeira) e liberação (com o aumento da fatia do mercado e posterior graduação da incubadora). A cada trimestre o grau de maturidade é avaliado.