Incêndio do Ninho do Urubu completa um ano em fevereiro

Em entrevista publicada pela Fla TV, canal oficial do clube, o presidente Rodolfo Landim falou sobre o incêndio do Ninho do Urubu, que completa um ano no dia 8 de fevereiro, e resultou na morte de 10 adolescentes. Ao ser questionado sobre possíveis acordos com as famílias das vítimas, o dirigente disse estar aberto a negociações, mas garantiu que o clube não aumentará a oferta de indenização, porque quatro parentes já aceitaram a proposta. Até agora, o clube fez acordo com os parentes de Vitor Isaías, Athila Paixão e Gedson Santos, além do pai de Rykelmo Viana. Falta entrar em acordo com a mãe de Rykelmo – que já entrou na Justiça contra o clube – e com as famílias de Christian Esmério, Bernardo Pisetta, Arthur Vinícius, Pablo Henrique, Jorge Eduardo e Samuel Rosa.

Com informações FLATV