Um incêndio criminoso em um estúdio de animação na cidade de Kyoto, oeste do Japão, deixou mais de 30 mortos e dezenas de feridos nesta quinta-feira (18, noite de quarta, 17, no Brasil).

Autoridades policiais confirmaram a morte de pelo menos 33 pessoas.

Segundo a polícia, um homem despejou gasolina ao redor do prédio onde funcionava o estúdio Kyoto Animation, e em seguida ateou fogo no edifício.

Ainda conforme os agentes policiais, uma testemunha relatou ter ouvido o incendiário gritar “morram”.

O fogo começou por volta de 10h30 de quinta-feira (22h30 de quarta em Brasília).

Se confirmada a origem criminosa do incêndio, este será um dos ataques mais letais das últimas décadas no Japão, país que tem baixos índices de violência.

O premiê japonês, Shinzo Abe, manifestou solidariedade após o ocorrido. “Tantas pessoas foram mortas ou feridas. É tão terrível que não consigo encontrar o que dizer. Eu rezo por suas almas.”

O estúdio Kyoto Animation –conhecido como KyoAmi– produz séries de sucesso para a TV, especialmente animes, tais como “Violet Evergarden”, exibido pela Netflix.

Campanhas de financiamento coletivo foram iniciadas por fãs das séries produzidas pelo estúdio. Uma delas arrecadou mais de US$ 800 milhões em apenas 12 horas (www.gofundme.com/f/help-kyoani-heal).