Inaugurando hospitais de campanha

Bolsonaro com máscara e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, visitaram as obras do hospital de campanha do governo federal, em Águas Lindas de Goiás.

O encontro foi o primeiro após o governador romper com o presidente e contou com troca de agradecimentos.

Em construção desde 7 de abril, obra vai custar R$ 10 milhões e deve durar 15 dias.

Foto: durante o encontro, o governador ofereceu álcool em gel ao Presidente Bolsonaro. O uso do produto é uma das ordens do ministro Mandetta, que também estava lá, para prevenir o coronavírus. Disse que todo brasileiro tem que manter o isolamento social, ou a situação só vai piorar.