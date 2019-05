Os governos municipais, estaduais e federal precisam estar atentos o tempo todo com a conscientização da população a respeito da saúde. De que vai adiantar o governo construir e equipar hospitais, elevar o salário dos servidores da área, investir em equipamentos de qualidade e executar outras medidas de melhoria se a população não cuidar da própria saúde? Por esta razão as campanhas de conscientização são muito importantes, principalmente nas escolas. Afinal de contas, as crianças aprendem muito rápido o que é passado a elas e certamente conseguem transmitir a informação aos pais.

A importância da conscientização é grande devido à quantidade exorbitante de doenças que acomete as pessoas diariamente. Do mesmo modo, participar de campanhas de vacinação é primordial para a população. Atualmente, o Ministério da Saúde está realizando a vacinação contra a gripe nos postos de saúde de todo o Brasil. A imunização é para grupos prioritários e integrante de forças de segurança e de salvamento. A campanha começou no dia 10 de abril e o último balanço do Ministério da Saúde mostra que até o dia 21 de maio 63% do público-alvo havia se vacinado. Assim como essa, muitas outras doenças são perigosas e devem ser alvo constante da área da Saúde pública.