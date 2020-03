Imtep Digital traz sofisticação à gestão de saúde corporativa

A análise de dados aplicada à gestão da saúde empresarial gera indicadores que norteiam ações e investimentos

Realidade em países como os Estados Unidos e Israel, a gestão da saúde corporativa orientada por dados ainda é pouco utilizada no Brasil. Mais uma vez, o Imtep, referência em saúde empresarial, sai na frente e lança o projeto de criação, análise e gestão das informações médicas para a definição e monitoramento de projetos de saúde ocupacional e preventiva, bem-estar e qualidade de vida.

Quem está à frente deste projeto, o Imtep Digital, é Ana Luísa Coelho – mestre em Gestão Biomédica e pesquisadora do Programa de Tecnologia em Saúde da PUC-PR. “Passaremos a usar os dados oriundos dos sistemas de informação utilizados pelo Imtep para a criação de indicadores que vão orientar os gestores a planejar, implantar e gerenciar os programas de saúde corporativa com base em números reais. Desta forma, será possível fazer uma gestão de fato”, explica.

Por meio de indicadores epidemiológicos, o Imtep vai gerar subsídios para uma maior assertividade na criação de programas de prevenção e monitoramento, permitindo a definição de linhas de cuidado considerando as particularidades de cada colaborador. “Passamos a agregar valor ao atendimento ocupacional, momento em que é possível também identificar doenças não relacionadas ao trabalho, bem como fatores de risco que podem ser minimizados, evitando doenças futuras”, explica Ana Luísa.

Com os indicadores fornecidos pelo Imtep será possível ainda monetizar as perdas relativas ao absenteísmo e afastamentos, além de identificar suas possíveis causas.

O novo sistema trará ferramentas com análises periódicas, que mostrarão como esses indicadores evoluem e reagem às decisões tomadas com base na análise dos dados.

“O potencial dos dados de saúde ocupacional é enorme e ainda pouco explorado. Para garantir o sucesso do Imtep Digital, todos os procedimentos que envolvem a entrada dos dados nos sistemas estão sendo revisados. Com isso, também ganharemos mais eficiência na operação” comenta Ana Luísa Coelho.

A iniciativa do Imtep é mais um passo em direção à busca contínua pela excelência e sofisticação dos serviços oferecidos à carteira de 2 mil clientes ativos. “O Imtep já se diferencia no mercado de saúde empresarial por trazer soluções que integram saúde ocupacional com programas de gestão populacional. Agora, vamos além. Com a análise dos dados oferecemos ao mercado novas e inovadoras soluções de gestão com o conceito de Medicina personalizada”, comenta o médico Cezar Berger, CEO do Imtep.

“A área da saúde ainda é carente de ferramentas que gerem indicadores capazes de traduzir as políticas em números. Com esse novo módulo de serviços atendemos às necessidades de clientes que entendem a saúde corporativa não só como um benefício, mas como uma forma de levar bem-estar e qualidade de vida e potencializar os resultados de cada profissional e de todo o time”, comenta o diretor do Imtep, Rodrigo Malucelli.