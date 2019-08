Empresa também é referência em gestão de saúde ocupacional, capaz de atuar em todo o Brasil com padrão e excelência

“O nosso desafio não é vender os nossos serviços, mas entender as necessidades de cada cliente para levar a melhor solução”. Esta é uma síntese da mentalidade da equipe do Imtep, que completa 25 anos agora em agosto. A empresa trabalha com soluções customizadas em saúde empresarial. Tanto aquelas ligadas à saúde ocupacional e Medicina do Trabalho, quanto à gestão de ambulatórios corporativos.

A implantação e a gestão de ambulatórios são o carro-chefe do Imtep, segmento em que a empresa paranaense é líder nacional. São 250 operações em ambulatórios por todo o país. Empresas de segmentos como automotivo, alimentos e bebidas, petroquímicas, papel e celulose, aviação civil e instituições de ensino são algumas das que contam com a expertise do Imtep. As operações estão presentes em grandes centros urbanos, em locais distantes como Maués, no meio da Amazônia, ou ainda em plataformas de petróleo.

Os ambulatórios funcionam de diferentes formas, de acordo com a necessidade do cliente. Podem oferecer soluções de saúde ocupacional in company, atender com profissionais de diferentes especialidades médicas, fazer o atendimento de urgência e emergência ou ainda ser um ambulatório de barreira com um Núcleo de Atenção Primária, que conta com protocolos de Medicina de Família.

“As nossas soluções levam agilidade no atendimento, segurança nas operações, melhoria da qualidade de vida a cada indivíduo e ainda a possibilidade de um retorno financeiro para as corporações”, comenta Alexandre Berger, CEO do Grupo Implus, holding que controla o Imtep. “Tudo isso com ferramentas que possibilitam o atendimento individualizado, o monitoramento e o controle do absenteísmo e da sinistralidade dos planos de saúde”, explica.

“Nós conseguimos levar as melhores soluções para dentro da empresa. Cada contrato é construído a muitas mãos. Atendemos às necessidades dos clientes, que podem ser de um simples Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) até a operação de um grande ambulatório com atendimento completo, seguindo as indicações de cada operação”, explica o CEO do Imtep, Dr. Cezar Berger.

Saúde Ocupacional

Líder na gestão de ambulatórios, referência em saúde ocupacional. O Imtepatende de pequenos empresários a grandes corporações, de atuação nacional eque têm colaboradores espalhados pelo País. Isso é possível com respaldo de mais de mil clínicas credenciadas em todas as regiões do Brasil. “Oferecemos soluções com a integração tecnológica e a gestão de especialistas que dão o suporte na marcação de consultas e procedimentos em toda a rede credenciada. Além disso, podemos fazer a gestão dos resultados, junto com a equipe da empresa contratante”, explica a diretora do Imtep, Francielli Vitali.

“Para uma empresa cliente com mais de 20 mil vidas espalhadas por centenas de cidades não é economicamente viável manter um ambulatório próprio em cada local ou ter diversos fornecedores sem padronização. É preciso ter o respaldo delogística em saúde ocupacional, com atendimento descentralizado, mas num sistema unificado. É aí que entram os serviços do Imtep. Desde a geração de documentos, agendamentos de exames até a gestão em si”, afirma Vitali.

Números do Imtep

2 mil colaboradores

2 mil clientes ativos

4 sedes (Curitiba, Pinhais, São Paulo, Rio de Janeiro)

250 ambulatórios em operação

1 mil clínicas credenciadas

Carteira atual de 700 mil vidas atendidas