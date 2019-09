Como em qualquer evento em que ocorre uma disputado, o papel dos patrocinadores é fundamental. Independente tamanho do acontecimento. E neste contexto estão os concursos de beleza, ou de miss, como é popularmente chamado e que atualmente abrange praticamente a todas as idades, ou seja, do infantil à maturidade. Nesses concursos estão as categorias, que além do título máximo de miss por cidade, passa pela unidade da federação(Estado), daí o Brasil. Depois a disputa pelos títulos internacionais. Nessa trajetória estão classificações como de princesas, simpatia, trajes, entre outros. Em outras palavras, os concursos estão democratizados.

Há mais de quatros décadas a Danilo D´Avila Eventos de Beleza, com sede em Curitiba, é uma dessas empresas pioneiras na realização de atividade eventos de beleza municipais, estaduais, nacionais e internacionais, além de ser a maior empresa com franquias internacionais, responsável pelo envio de representantes brasileiras e também de algumas representantes de países da América do Sul para eventos internacionais.

No item patrocínios, os eventos recentemente realizados pela Danilo D´Avila Eventos de Beleza contaram com apoio institucionais do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Hotel Intercity-Curitiba,Jujuba Decorações, Pipoteca, Restaurante Madalosso, Alfaiataria Jockey, Cemec, Green Card, Belle Estética e Pilates, Villa Anna, Stúdio Vargas, Sonhos e Sabores, Powertec, Tec Light, Planeta Festas,Teatro Sesc da Esquina, Samuca Modas e Stúdio Fábrika. Os concursos foram “Miss Curitiba 2019”, o “Little Princess Of The Sea International 2019” , o “Little Miss & Mr. Nations 2019 e o Pré-Teen Princess of Nations 2019 .

O aprendizado de Fran Lopes na passarela

Numa destas categorias, concorreu Francienny Lopes das Dores, ou Fran Lopes, como já é conhecida nas redes sociais. Hoje com 13 Anos, nascida em Andirá , ela tem apoio dos pais Diógenes Alexandre das Dores e Valquiria Lopes .

“O início de tudo foi nas as passarelas foi no colégio, quando foi eleita como a “Miss Gatinha Stella Maris 2018”, lembra a mãe Valquiria.

Cursando o 9° ano do ensino fundamental no Colégio Stella Maris, o sonho de Fran Lopes, além das passarelas, é cursar medicina. Em seu curriculum, tem o concurso “Miss Andirá 2019 “ quando ficou com o 3° lugar. Depois disputou “Miss Paraná Pré-Teen 2019 e em seguida disputou “Miss Brasil Pré Teen 2019” e o mais recente “Miss Little 2019 Nations”, classificando-se como a 2° princesa.

Na avaliação de sua mãe Valquiria, “ela achou muito importante essa participação pois, com este concurso teve mais aprimoramento para sua carreira, conhecimento e experiências que acompanhará em sua vida. Não deixa de ser um crescimento de personalidade, pois a disputa traz o amadurecimento de saber lidar com a vitória ou com a derrota. E nunca desistir do sonho ”.

E aqui, então, entra os patrocinadores, que no caso da Fran foi a Ernergia Solar Original de Andirá, que custeou a hospedagem. A maquiagem e o cabelo foram feitos pela própria Francienny, enquanto que os trajes e os calçados foram patrocinados pela lojas Luma Calçados, loja Vest Bem e loja Menina Chique.

Ônibus em forma de palco e museu

O projeto Artes e Patrimônio – Ônibus da Cultura leva arte, patrimônio e informação de forma gratuita para todas das regiões da cidade. São dois ônibus reformados, um palco e um museu, que se transformam em unidades culturais itinerantes.

O objetivo é democratizar o acesso à cultura para toda a população, fazendo paradas em escolas públicas, de educação especial, parques, praças e Ruas da Cidadania. O projeto é realizado pelo Solar do Rosário (espaço particular de arte e cultura) por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com coordenação de Lucia Casillo Malucelli, jornalista e produtora cultural e que rfecenetemente recebeu a Ordem da Luz dos Pinhais pelo meu trabalho Cultura.

Localizado no centro histórico de Curitiba, o espaço abriga café e livraria, galeria de arte, restaurante, casa de chá e jardim de esculturas. Conta com extensa grade de cursos,oficinas e ateliês, além de ser palco de palestras, lançamentos de livros e eventos culturais. Trabalha ainda com desenvolvimento e produção de projetos culturais através das leis de incentivo. A casa onde está o Solar do Rosário (Rua Duque De Caxias, 4 – Centro Histórico ) foi construída no final do século XIX e é um imóvel catalogado como bem de preservação histórica da cidade.

Kaká Magno embaixadora do Troféu Ayrton Senna

Em 2020 a corredora de kart Kaká Magno será a embaixadora do Troféu Ayrton Senna, marcado para janeiro no Kartódromo Speed Park. Pela primeira vez no mundo haverá a categoria feminina em uma competição envolvendo karts. “Isso ajuda a mulher a ter espaço próprio nas competições de automobilismo e pode contribuir para que o Brasileiro e outros campeonatos também tenham categorias femininas”, afirma Kaká. A piloto, que compete na equipe Forcolin Racing, conquistou seu primeiro vice-campeonato Sul Brasileiro e terminou em 9º no Campeonato Brasileiro deste ano. Ela participará ainda das 500 milhas Granja Viana em dezembro. “Já participei em outras oportunidades nas 500 Milhas e terminamos em quinto”, conta. Sobre os planos para 2020, além de seguir competindo com o kart, ela pretende participar da Fórmula 1600”, enfatiza.