O imperador Naruhito se encontrou com o papa Francisco no Palácio Imperial em Tóquio, nesta segunda-feira de manhã.

O líder da igreja católica adentrou o palácio pelo portão principal pouco antes das 11 da manhã. Opapa Francisco foi escoltado por policiais em motocicletas e veículos de patrulha ao cruzar a ponte Nijubashi.

O imperador cumprimentou o papa no pórtico sul do palácio, onde apertaram as mãos e sorriram.

Este foi o primeiro encontro do imperador com o papa Francisco. Naruhito já havia se encontrado com João Paulo II no Vaticano em 1984, época em que estudava no Reino Unido.

O último pontífice a visitar o palácio imperial japonês foi João Paulo II, que se encontrou com o então imperador Showa, em 1981.

A visita de segunda-feira durou cerca de 20 minutos, realizada na sala Take-no-ma.

O imperador se despediu do papa no pórtico sul e continuou acenando até o veículo se distanciar até onde sua vista não podia mais alcançar.

com nhk