As polícias Civil e Militar de Maringá estão a procura de uma dupla que a princípio usando um fuzil, praticou nos últimos dias dois assaltos contra conveniências de postos de combustíveis.

A primeira ação dos criminosos foi no dia 12 deste mês. Os assaltantes chegam no estabelecimento em uma motocicleta de cor vermelha. O garupa invade a conveniência, portando uma arma longa, possivelmente um fuzil. Mediante ameaça o indivíduo leva todo o dinheiro do movimento.

O posto fica localizado no Anel Viário Prefeito Sinclair Sambatti (Contorno Sul), no Jardim Bertioga. A outra ação dos assaltantes ocorreu no último final de semana (26) e foi contra um posto de combustíveis situado também no Contorno Sul de Maringá porém na região do Conjunto Cidade Alta.

O criminoso trajava roupa de cor escura e usava um capacete rosa. Já o comparsa ficou no pátio do posto, aguardando em uma motocicleta de cor prata. A ação criminosa foi rápida e tudo foi filmado e gravado pelas câmeras de segurança instaladas no local.

A polícia civil investiga os dois casos e tenta localizar os criminosos.

Informações e imagens: Plantão Maringá