Imagens flagram infecção do coronavírus

Imagens de microscopia mostram o momento exato em que o novo coronavírus ataca e infecta uma célula saudável do corpo humano. O registro em microscopia eletrônica de transmissão, inédito no Brasil, foi produzido durante estudo sobre replicação viral no Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Em uma das imagens, é possível ver o Sars-Cov-2, o novo coronavírus, atacando a membrana de uma célula. Em outro registro, é possível identificar diversas partículas do novo coronavírus tentando infectar o citoplasma da célula, onde pode ser visualizado o núcleo, onde fica o material genético. O registro foi feito durante um estudo que investiga a replicação viral do Sars-CoV-2.