A imprensa teve acesso a novas imagens de um complexo no qual a Coreia do Norte alega ter realizado sábado um teste “de grande importância”.

O Instituto de Estudos Internacionais de Middlebury, em Monterey, informa que uma fotografia tirada por satélite mostra o que parecem ser veículos no complexo.

No dia seguinte, contudo, o que parecia existir no complexo já havia sumido e a área perto do local de testes mostrava uma devastação típica de explosão.

O diretor do Programa de Não-Proliferação para o Leste da Ásia, do instituto, Jeffrey Lewis, conclui ser provável que a Coreia do Norte teria testado ali um propulsor de foguete.

Com NHK