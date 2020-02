Iluminação LED nas ruas de Pinhais gera economia

Neste ano, a iluminação pública de toda a Rua Wanda dos Santos Mallmann foi substituída pelo sistema LED (Light Emitting Diode), em português Diodo Emissor de Luz. Localizada no centro, a via tem aproximadamente 1,7 km e liga a Avenida Camilo di Lellis com a Rua 25 de Dezembro, esta no bairro Estância Pinhais. Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), realiza a mudança gradual da iluminação Led em algumas ruas da cidade.

São várias as vantagens da substituição por esta nova tecnologia, como explica Tomé Pasche, diretor de iluminação e sinalização viária. “Elas trazem economia financeira de aproximadamente 50% à população, têm vida útil muito maior do que as comuns, podendo durar até 50 mil horas”. Além disso, entre outras vantagens está a melhor qualidade dessa iluminação, produz menos calor, não têm agentes tóxicos – não causando impactos ao meio ambiente.