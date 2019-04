O Litoral do Paraná vai ganhar em breve um novo atrativo, que impactará diretamente na vida da população local e, de quebra, vai ajudar a incrementar o turismo na região. A casa oficial de veraneio dos governadores, localizada na Ilha das Cobras, vai passar por ampla reforma e se transformar em uma grande escola profissionalizante de gastronomia e hotelaria.

O projeto foi apresentado na reunião do governador em exercício Darci Piana com o secretariado, realizada nesta terça-feira (23), no Palácio Iguaçu. “O projeto nasce da sensibilidade deste governo, que prioriza a geração de renda e o aperfeiçoamento da população”, disse Piana.

Segundo Renato Adur, responsável dentro da Casa Civil por projetos ligados ao Litoral do Paraná, na casa serão ofertadas aulas de boas práticas para a preparação de pratos da culinária local e também voltados para o atendimento aos turistas em pousadas e restaurantes da região.

As turmas serão compostas por 20 pessoas por ciclo, de até 3 semanas, e formadas essencialmente pela população do Litoral. Os cursos contam com a parceria do Sebrae, responsável pela gestão da residência e das aulas. “Donos de restaurantes, pousadas, filhos dos donos, nativos. Esses cursos serão voltados para eles, para que possam atender da melhor maneira os turistas, atraindo visitas internacionais”, acrescenta Adur.

REFORMA – Abandonada há anos, a casa de veraneio passará por ampla reforma nos próximos dias, com verba destinada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A ideia, diz Adur, é reformar a cozinha para depois adaptar os quartos para que possam receber os alunos, que poderão pernoitar na residência. O projeto, estima ele, deve começar a funcionar em no máximo 90 dias.