Agora sob nova direção, o Oka Culinária Oriental (r. Nilo Peçanha, 3625, mas com entrada pela via lateral, a José Brenny) está com novidades no cardápio: com base em uma experiência gastronômica de São Paulo, trouxe novidades como a Taça de camarão, o Oka Burger (feito com pão a base de Gohan), os niguiris com pipetas saborizadoras e os pratos de gelo, além de um cardápio especial de sushis doces.

No almoço de segunda a sábado, o restaurante atende em sistema de bufê, com acréscimo de pratos especiais como niguiri de lula, salmão e camarão, nas sextas e nos sábados. O jantar é no sistema de rodízio, com uma entrada exclusiva: o Dinamite, preparo feito com patê de peixe, cream cheese e maionese que chega à mesa no prato em chamas, e também pelo cardápio.