Igreja Batista do Bacacheri vai celebrar o aniversário de Curitiba

Há mais de 25 anos a Igreja Batista do Bacacheri celebra o aniversário de Curitiba com um culto de Ação de Graças. Nesta segunda-feira (17/2), os pastores Roberto Silvado e Silvonir Silva convidaram o prefeito Rafael Greca para participar da celebração, que ocorrerá em 22 de março.

“A gente sempre ora para que os governantes da nossa cidade tenham sabedoria para lidar com os desafios do dia-a-dia e será um prazer termos a presença no prefeito Rafael Greca neste culto tão significativo”, disse o pastor Silvado.

O convite foi prontamente aceito pelo prefeito, que chegou a sugerir a participação da Camerata de Curitiba no culto.

De acordo com os pastores, a Igreja desenvolve vários projetos sociais, no contraturno escolar, como corais e o programa Jovem Aprendiz, que atualmente tem 600 alunos. O projeto conta com o acompanhamento e parceria com a Fundação de Ação Social (FAS).

Também participaram da reunião o vice-prefeito, Eduardo Pimentel; a chefe de Gabinete do prefeito, Cibele Fernandes Dias; o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues; e o assessor Fernando Klinger.

Serviço: Missa de Ação de Graças pelo aniversário de Curitiba

Data: 22 de março

Horário: 10h45

Local: Igreja Batista do Bacacheri (Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134, Bacacheri)