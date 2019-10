SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), usado no reajuste de contratos de aluguel, teve inflação de 0,68% na primeira prévia de outubro. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro, pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

A taxa é maior que a registrada na primeira prévia de setembro, quando houve deflação (queda de preços) de 0,60%. As informações são da Agência Brasil.

Com o resultado da prévia de outubro, o IGP-M acumula inflação de 4,8% no ano e de 3,16% em 12 meses.

A alta da taxa de setembro para outubro foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que teve inflação de 1,02% em outubro ante uma deflação de 0,95% no mês anterior.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que mede o varejo, teve uma deflação menos intensa em outubro (-0,01%) do que em setembro (-0,09%).

Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) caiu de 0,50% em setembro para 0,11% em outubro.