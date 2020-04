Idosos com 70 anos ou mais podem ser vacinados contra a gripe; confira locais para se imunizar

A vacinação contra a gripe para idosos foi retomada hoje (06) agora para a faixa etária de 70 anos ou mais, ainda não imunizados neste ano. Os acamados cadastrados na rede municipal seguem atendidos em casa pelas unidades de saúde.

O horário da vacinação segue o mesmo da semana passada: das 9h às 17h, com a necessidade de apresentar documento de identificação. Para a imunização nesta semana foram montados 21 pontos externos. Dois deles funcionam como um “drive thru”, ou seja, os idosos não precisam sair do carro para receber a vacina. Os pontos com esse tipo de atendimento estão na Paróquia Santo Antônio, na Avenida Paraná, entrada dos veículos pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Müller e na Rua da Cidadania da CIC, na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, perto da esquina com a Rua José Antunes Ferreira.

Confira os locais de vacinação

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho

Paroquia Santo Antonio – drive thru – Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo) – Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará – Rua Nicola Pellanda 5000 – Umbará

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570

Drive thru – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – Cidade Industrial de Curitiba

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Regional TATUQUARA

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151