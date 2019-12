Uma idosa, de 65 anos, que estava viajando a bordo de um navio cruzeiro precisou ser resgatada por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), na tarde da sexta-feira (27), na Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Ela teria sofrido um quadro de choque hipovolêmico e insuficiência respiratória.

De acordo com o tenente Andri, do BPMOA, ela foi transportada por uma lancha da embarcação até o trapiche da Ilha do Mel e depois até o Hospital Regional de Paranaguá. “Fomos acionados pelos bombeiros para fazer esse resgate, mas como o cruzeiro não tinha heliponto, a idosa seria transportada até o trapiche por uma lancha. Com ela na aeronave, nos deslocamos até o aeroporto de Paranaguá, onde a equipe médica teve que sedar e entubar a vítima para na sequência uma ambulância do Samu encaminhá-la até o Hospital Regional”, contou o tenente.

Andri explica que o choque hipovolêmico acontece por conta da perde de sangue ou líquido. “O choque hipovolêmico acontece devido a perda de sangue ou de líquido, mas no caso a gente não sabe como isso aconteceu com essa senhora”, disse ele.

O cruzeiro havia saído de Florianópolis (SC) e estava se dirigindo até o litoral de Santos (SP).

Fonte: Banda B