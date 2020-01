Identificados os quatro jovens que morreram no acidente no Contorno Norte

O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba confirmou a identificação das quatro vítimas do acidente no Contorno Norte na madrugada desta segunda-feira (27). A colisão frontal, entre um Ford Fiesta e um Chevrolet Cruze, foi na PR-418, no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Em comum, todos os jovens, três homens e uma mulher, eram torcedores do Coritiba.

No veículo Fiesta estavam três pessoas, um casal de namorados e um amigo. Já no outro carro estava Igor Lucas Guimarães, que retornava da praia sozinho após passar o final de semana com a família.

Jovens morrem em acidente no Contorno Norte

As vítimas do acidente desta madrugada eram todas jovens. No Ford Fiesta estavam três torcedores do Coritiba que, provavelmente, devem ter vibrado no domingo (26) com a vitória do time no clássico com o Paraná Clube. Entre eles, Jéssica Koutoulas e Diego de Paula eram namorados. Junto deles estava um amigo, Renato Larves.

Já no Cruze estava Igor Guimarães, que retornava da praia e era morador de Colombo. O jovem, que também era torcedor do Coxa, estava no litoral com a família. Neste final de semana, o jovem postou fotos nas redes sociais com a mãe e primas aproveitando o momento em família. Nesta madrugada ele resolveu voltar para casa.

Confira o nome das vítimas do acidente:

Igor Lucas Guimarães, 23 anos

Jessica Marrie Koutoulas

Renato Luis Larves

Diego Felipe de Paula