Foram expedidas 80.698

Carteiras de Identidade na

modalidade 2ª Via Rápida

Desde o início do ano de 2019, até o mês de julho, foram expedidas 80.698 Carteiras de Identidade na modalidade 2ª Via Rápida.

Em comparação com o ano passado, foram expedidas 70.000, o ano inteiro de 2018, estamos no meio do ano ainda e já estamos com mais de 10.500 Carteiras de Identidade a mais que o ano passado, o objetivo do IIPR é continuar cada vez mais Rápido!

“As estatísticas demonstram o sucesso da ferramenta para a solicitação da 2ª Via Rápida. As filas reduziram e há mais horários disponíveis para os outros serviços do Instituto de Identificação”, disse o delegado Marcus Michelotto, Diretor do Instituto de Identificação e ele complementa. “Além de agilizar os serviços e amenizar a grande procura do agendamento, o usuário que cadastrar seu celular ainda receberá uma mensagem confirmando que o documento está pronto para ser retirado”.

Veja como pode solicitar a 2ª Via Rápida, o próprio sistema confirmará se o RG pode ou não utilizar esse serviço. O documento será expedido após a confirmação do pagamento da taxa de R$ 30,47 e enviado ao Posto de Identificação escolhido pelo solicitante. Veja aqui