EXPERIÊNCIA BRAZTOA

A Braztoa, entidade nacional que reúne operadores de turismo, realizou na quinta-feira 29, em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, a quinta edição da Experiência Braztoa, que constou de vários desdobramentos: pela manhã, um encontro de negócios entre os associados da entidade; à tarde, workshop com 45 expositores – entre operadores, destinos, companhias aéreas e parceiros – e uma série de palestras. O presidente da Braztoa, Roberto Haro Nedelcu, destacou a participação de cerca de 600 agentes de viagens das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. O Experiência Braztoa reuniu as empresas Agaxtur, BRT Operadora, BWT Operadora, Century Travel, Daycoval, Incomum Turismo, MGM Operadora, New Age, Norwegian Cruise Line, Polvani Tours, R11 Travel, Schultz Operadora, Stella Barros, TBO Holliday Brasil, Transeuropam Transmundi Viagens, Travel Ace Assistance, Turnet, Velle e Visual. Entre os destinos que fizeram apresentações estão Israel, Medellin, Foz do Iguaçu e Curitiba, além do Ministério do Turismo do Brasil. O evento teve o apoio da Paraná Turismo, do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba e do Sebrae-PR. Na foto, a partir da esquerda: Patrícia Albanez, coordenadora de turismo do Sebrae; Tatiana Turra, presidente do IMT; Roberto Haro Nedelcu, da Braztoa; e João Jacob Mehl, da Paraná Turismo.

JUMA ÓPERA

A cidade de Manaus, que este ano comemora seu 350º aniversário, vai ganhar em breve um novo meio de hospedagem de luxo: o Juma Ópera, hotel-boutique de alto padrão, que ocupará um casarão histórico em frente ao Teatro Amazonas. Terá 41 apartamentos, restaurante de cozinhas regional e internacional e rooftop com piscina. O projeto é do arquiteto Roberto Vinograd e preserva o edifício tombado, até mesmo na estrutura da nova ala acoplada, que terá a mesma concepção arquitetônica original. O Juma Ópera é empreendimento dos mesmos proprietários do hotel de selva Juma Amazon Lodge, construído há 20 anos.

EXPO CENTER NORTE

A Longevidade Expo, que estará montada de 29 de setembro a 1 de outubro, reunindo empresas, produtos e serviços voltados exclusivamente para consumidores acima dos 50 anos de idade, é uma das 11 novas feiras programadas para o Expo Center Norte, de São Paulo, das quais cinco ainda em 2019. Os demais eventos confirmados para este ano são a Hospitality Business Fair, de 25 e 27 de setembro; Animal Health South America, de 2 a 4 de outubro; Waste Expo Brasil, de 12 a 14 de novembro; e Feafro, que acontece dias 20 e 21 de novembro. Outras seis feiras foram confirmadas para 2020, com destaque para a primeira edição da Medical Fair Brasil, grande evento internacional do setor hospitalar, entre 5 e 8 de maio. E mais: 26ª Bienal Internacional do Livro, entre 30 de outubro e 8 de novembro; Intechtra, de 31 de março a 3 de abril; Explotech, dias 13 e 14 de abril; Expo Óptica Brasil, de 15 a 18 de abril; e a 23ª Expo CIEE São Paulo, de 28 a 30 de maio. O Expo Center Norte, um dos maiores e mais completos centros de exposições e convenções da América Latina, soma 98 mil metros quadrados distribuídos em cinco pavilhões e 21 auditórios.