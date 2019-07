AZUL EM CASCAVEL

A partir de 5 de agosto, a Azul Linhas Aéreas inicia um segundo voo diário entre as cidades de Cascavel, no oeste do P araná, e Campinas (SP), com aeronaves da Embraer para 118 pessoas. O primeiro voo começou a ser operado em 1º de julho. Equipados com 40 opções de canais de TV ao vivo, os jatos da Embraer oferecem ainda mais conveniência a quem embarcar com a Azul em Cascavel. O serviço de bordo à vontade e sem custo adicional, diferencial da companhia, também será oferecido nos voos com a nova aeronave. “Cascavel é uma cidade estratégica e muito importante para a malha da Azul. As inclusões que estamos fazendo reforçam o nosso investimento na aviação regional brasileira e mostram a consolidação da demanda local. Operar com os jatos da Embraer em Cascavel proporcionará ainda mais conforto a nossos clientes, que poderão desfrutar de um produto extremamente agradável e pontual. Estamos confiantes com o nosso crescimento na cidade e esperamos conquistar ainda mais a fidelidade de quem mora na região”, aposta Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

VISIT USA EM AGOSTO

O Visit USA, evento de promoção de destinos turísticos dos Estados Unidos, organizado pela embaixada daquele país no Brasil, será realizado em agosto em três cidades: São Paulo, dia 5; Campinas, dia 7; e Curitiba, dia 9, todos exclusivamente para executivos credenciados de agências de viagens e operadoras de turismo. Na capital paranaense, o local será o hotel Bourbon: abertura às 9h, seminários de capacitação até às 12h15, seguidos de workshop para distribuição de materiais e de palestras sobre vistos e outros temas, durante a tarde. Estão confirmadas nesta edição do Visit USA: Abreutur, BRT Operadora, Choose Chicago, Disney Destinations, Experience Kissimmee, Flytour Viagens, Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Kayak.com.br, Orinter, Philadelphia Convention & Visitors Bureau, Seaword Parks e Entertainment, The Hertz Corporation, United Airlines, Visit Orlando e Visit Tampa Bay.

BIENAL DE VENEZA

Para quem pretende ir à 58ª Bienal de Veneza, principal evento do calendário internacional de arte do mundo, que começou dia 11 de maio e vai até 24 de novembro, é importante seguir as dicas da travel designer Ana Grassi, especialista em Itália: a primeira é planejar tudo com antecedência, principalmente a hospedagem. As obras estão expostas principalmente em dois pontos, no Arsenal e no Giardini, ambos mais à leste de Veneza. Essa região da cidade tende a ficar cheia e com poucas vagas em hotéis durante a bienal. Para piorar, mais a leste da cidade se encontram as atrações icônicas de Veneza, como a Piazza e a Basílica de San Marco, então, indo para leste ou oeste, a tendência é encontrar lugares lotados. Por conta disso tudo, as escolhas são: pegar um hotel mais afastado e lidar com um pouco a mais de caminhada na hora de ir para as exposições da bienal, ou tentar algum hotel mais perto, mas provavelmente mais cheio. Caso opte por hotéis mais próximos à agitação, o Londra Palace ou o Pensione Wildner podem ser uma boa opção. Quanto aos hotéis mais resguardados, ela recomenda o Carnival Palace ou o Venice Times. Ana destaca que, quando você chegar perto dos polos da exposição, vai perceber que existem bem menos comércio do que nos pontos mais tradicionais da cidade, então pode ser mais difícil achar um bom café, por exemplo. Um dos bons lugares para visitar é o Caffè La Serra. Fica no caminho entre o Arsenal e o Giardini.

50 ANOS DEPOIS

Com objetivo de celebrar e contemplar os mistérios do universo, a Fundação CEU (Centro de Estudos do Universos) realiza dia 20 de julho a Star Party VIII, em Brotas (SP). O evento oferece uma tarde e um pernoite sob o céu estrelado da Estância Turística de Brotas com muita interatividade, palestras e observação das estrelas. Estarão reunidos turistas, astrônomos amadores e cientistas para promover uma grande festa da astronomia brasileira. A edição deste ano foi planejada para comemorar os 50 anos do primeiro pouso da nave Apollo 11 na Lua, em 20 de julho de 1969. O início das atividades está marcado para as 13h do dia 20, com a abertura dos portões e credenciamento dos participantes. Ao longo do dia serão realizadas palestras com grandes nomes da astronomia brasileira, como o astrofísico Marcelo Rubinho; Ivan Lima, astrobiólogo Blue Marbel na Nasa, e com o Schwarza, do Canal do Schwarza, um dos grandes divulgadores de Astronomia, Ciência e Filosofia para jovens brasileiros. Ao anoitecer, ao som de música instrumental orquestrada por Udovic Trio, os participantes poderão montar os equipamentos para contemplar o céu de Brotas. Por fim, a partir das 23h, ainda será oferecido sessões de planetário na Fundação CEU.

ROTEIRO DA CERVEJA

O Discoveer The Palm Beaches, órgão oficial de promoção de turismo de The Palm Beaches, na Flórida, lançou o Mapa da Cerveja da região, o Ale Trail. O guia direciona os amantes da boa cerveja em um trajeto autoguiado por 19 pequenas cervejarias e restaurantes que, juntos, somam mais de 300 rótulos próprios, bem como festivais focados no tema. As 19 cervejarias apresentadas são: Accomplice Brewery & Ciderworks, Barrel of Monks Brewing, Civil Society Brewing Co., Copperpoint Brewing Co., Crazy Uncle Mike’s, Devour Brewing Co., Dixie Grill & Brewery, Due South Brewing Co., Mathews Brewing Co., NOBO Brewing Company, Ookkapow Brewing Co., Prosperity Brewers, Robot Brewing Company & Quixotic Lounge, Royal Palm Brewing Company, Saltwater Brewery, Steam Horse Brewing Co., Tequesta Brewing, Twisted Trunk Brewing, West Palm Brewery & Wine Vault. No guia, são oferecidas informações úteis para que o visitante encontre a melhor opção para si, como mapas, endereços, sites, serviços inclusos, opções sem glúten, estruturas disponíveis em cada um dos locais (como espaço kid-friendly, espaço aberto/fechado, pet-friendly etc). Há também a opção de um tour guiado por meio da Damn Good Beer Bus. São três locais que podem ser escolhidos para o tour – Palm Beach North, Central County e South End – em que os convidados visitam três cervejarias em quatro degustações, bem como um tour interno das instalações do local.