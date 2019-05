HOMENAGEM A FATUCH

A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, presidida por Alexandre Sampaio, nominou uma de suas salas, em Brasília, com o nome do hoteleiro Marco Antonio Fatuch, de Curitiba, falecido dia 16 de abril, em decorrência de um AVC. Fatuch era vice-presidente da entidade. Ele presidiu por 19 anos, em dois períodos, o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Curitiba (antigo Sindotel/Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), tendo construído a sede própria do órgão. Deixou um vasto legado de realizações, a par de ter sido uma das figuras mais simpáticas e carismáticas do turismo paranaense. Presidiu o Clube Curitibano; foi fundador e primeiro presidente do Centro de Convenções de Curitiba e do Curitiba Convention & Visitors Bureau, hoje com atuação ampliada para a Região Metropolitana da Capital e o Litoral. Paranaense de Ponta Grossa, Fatuch iniciou sua vida profissional ao lado do pai, André, então dono do Plaza Hotel, na avenida Luiz Xavier, na chamada Boca Maldita de Curitiba. Recentemente, foi homenageado como Personalidade do Ano pela revista Panorama do Turismo e como Personalidade Empresarial pelo Diário Indústria e Comércio do Paraná.

CAMBOA PARA CRIANÇAS

Até 31 de maio, o hotel Camboa Paranaguá garante tarifa livre para duas crianças de até 11 anos, no mesmo apartamento dos pais, com café da manhã. Situado a 90 quilômetros de Curitiba, o Camboa Paranaguá tem 134 apartamentos singles, duplos, twins e triplos, 36 dos quais com varanda para o jardim ou piscina, e seis suítes. Todos os quartos são equipados com ar condicionado, TV a cabo, telefone, internet Wi-fi, cofre e secador de cabelo. No conjunto, uma piscina de 500 mil litros de água, dois tobogãs e iluminada por 72 pontos de LED de quatro cores de luzes; pista de caminhada, campo de futebol, quadra de vôlei, sala fitness, espaço do bebê, kids e para a prática de slackline, playground, piscina interna aquecida, sauna seca e a vapor, restaurante, bar, lavanderia, room service, recepção e portaria 24 horas.

RIO QUENTE EM MAIO

Para quem for de avião ao complexo turístico Rio Quente, em Goiás em maio, o resort oferece pacotes com até 30% de desconto para o combo aéreo-hospedagem. O desconto, válido para todos os hotéis da área, é direcionado para os dias 09 a 12, 12 a 16, 19 a 23 e 26 a 30. Além da programação com apresentações, em algumas datas, os hóspedes poderão curtir eventos especiais: nos dias 11 e 12 de maio, por exemplo, o Dia das Mães será comemorado com um luau na praia do Cerrado com o Clube Retrô, e gincanas para mães e filhos. De 12 a 18, haverá a Beer Fest & Comedy, com show e degustação de cervejas artesanais.

MABU, FIM DE SEMANA

Os hotéis Mabu Curitiba Business, no centro da cidade, e o Mabu Express, situado no bairro CIC (Cidade Industrial), oferecem apartamentos duplos com preço de individual para os fins de semana, mediante reservas feitas pelo site hoteismabu.com.br. As diárias custam a partir de R$172 por apartamento.

TERMALISMO NO FESTURIS

Termalismo e Bem-Estar é o novo espaço do Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo, que será realizado naquela cidade da Serra Gaúcha de 7 a 10 de novembro. Serão ali tratados temas como terapias de bem-estar, turismo termal, negócios e conhecimento pertinente ao segmento. O Espaço Termalismo e Bem-Estar reunirá os mais diversos equipamentos: meios de hospedagem, centros de terapias, bem-estar, fornecedores para spas e balneários, governos municipais, estaduais, federais, além de formadores de opiniões e conhecimento nacionais e internacionais. Será coordenado em conjunto pela Rossi & Zorzanello, empresa que organiza o Festuris e a Catarina – Assessoria Comercial Marketing e Eventos. Uma das novidades no evento será o Concurso Nacional da Melhor Água Mineral do Brasil, no qual dois hidrosommeliers convidados elegerão a melhor água do Brasil. O Festuris terá 24 mil metros quadrados de feira, 250 palestras e woekshops, 2.500 marcas e 65 destinos internacionais. A organização espera um público de 15 mil pessoas.

TURISMO EM BUENOS AIRES

Levantamento da Entidade de Turismo do Governo da Cidade de Buenos Aires mostra que, em 2018, mais de 770 mil brasileiros viajaram à capital argentina, constituindo-se no maior contingente de estrangeiros. No período, os brasileiros deixaram 383 milhões de dólares na cidade, um gasto médio de 677 dólares por viagem e 101 dólares por dia, para uma estadia média de sete noites. O relatório aponta que Buenos Aires recebeu no total, em 2018, mais de 2,7 milhões de turistas internacionais e fechou mais um ano em crescimento. O consumo dos visitantes estrangeiros em bens e serviços aumentou em 30%. No total, o turismo gerou 3 bilhões de dólares para a cidade. O setor hoteleiro da capital argentina obteve no ano que passou sua taxa mais alta de ocupação desde 2001.