TOP TUR, DIA 3

Serão conhecidos na noite de 3 de maio, no 25º Salão Paranaense de Turismo, os nove vencedores do troféu Top Tur/Prêmio Panorama do Turismo/Profissionais do Ano 2018. Em cada categoria, concorrem três nomes eleitos como os destaques do setor no ano passado. Nesta sétima edição consecutiva, a principal honraria do turismo paranaense distinguirá profissionais das áreas de hospedagem, gastronomia, agenciamento, eventos, guiamento e divulgação. Ao contrário das premiações anteriores, a categoria Personalidade do Ano já tem vencedor conhecido: os membros da comissão organizadora aprovaram antecipadamente, em homenagem in memoriam, o nome do jornalista Antonio Claret de Rezende. A atual edição do prêmio conta com patrocínio da Faculdade Inspirar e do Grupo Aguilar Silva – Pousada Fazenda Ribeirão das Flores e com apoio da Paraná Turismo. Todos os procedimentos relacionados com a iniciativa – elaboração do regulamento, indicação de candidatos, apuração de votação contaram com a participação e foram chancelados pelas entidades Abav-PR, ABIH-PR, Abeoc-PR, FC&VB-PR, Abrasel-PR, Abgtur e Abrajet-PR. O Diário do Turismo, de São Paulo, é mídia partner da premiação.

POUSADA TREZE LUAS

A pousada Treze Luas, da Ilha do Mel, litoral paranaense, está com desconto de 30% neste início de baixa temporada para as reservas de domingo a quinta-feira, incluindo o feriado do dia 1º de Maio. A pousada localiza-se na parte mais estreita da ilha, a vila da Nova Brasília, próximo ao Farol das Conchas e à praia de Fora. Tem diferentes categorias de acomodações, todas elas com banheiro privativo com aquecimento solar, frigobar, ventilador de teto, ar-condicionado, TV e DVD. Também oferece serviço completo de quarto e de praia, com cadeira, guarda-sol, toalha e até garçom na areia. Em área total de 2.000 m², a pou sada conta ainda um espaço natural com plantas da Mata Atlântica, fontes, estátuas, redes para descanso e deck sombreado em um amplo jardim gramado. No mezanino da casa principal há um espaço multimídia para assistir vídeos e filmes, área para leitura com biblioteca e jogos de tabuleiro, além de um ótimo acervo de DVDs e acesso a internet wireless. O restaurante tem pratos vegetarianos e sem glúten.

JOINVILLE CONVENTION

Vanessa Cristina Venzke Falk, representante do Consórcio Viseu Caex – Expoville, foi reeleita presidente do Joinville e Região Convention & Visitors Bureau para o período 2019/2020, em pleito realizado dia 24 de abril. Ao lado dela, foram na diretoria executiva da entidade daquela cidade catarinense: vice-presidente: Jalmei Duarte (Santa Fé Seguros); diretor administrativo financeiro: Luiz Felipe de Brito Faria (Hotel Bourbon Joinville); diretor de promoção e divulgação: Rodrigo Schmitz (Hotel Sabrina); diretor regional: Jonathan R. Linzmeyer (TBS Total Business Solutions); diretor secretário: Giuliano Rodrigo de Melo (Combray Gastronomia e Restaurante); diretor de novos negócios: Ozei Luiz da Silva (Giga Audiovisual); diretor de relações institucionais: Manoel Duprat (Àtrio Hotéis – Mercure Prinz).

NOVO GERENTE

Diplomado em economia e no momento concluindo o curso de Gestão de Turismo, Eduardo Troian, é o novo gerente geral do hotel Deville Business Curitiba. Ele atuava como gerente de Operações Corporativo da rede. Na hotelaria desde 2007, Troian iniciou sua trajetória na Deville na unidade de Curitiba em 2010, como supervisor de hospedagem. Depois, foi para o Deville Prime Cuiabá, inicialmente como chefe de recepção e logo em seguida como gerente de operações. Em 2017, retornou a Curitiba, desta vez para o Escritório Corporativo, assumindo a gerência de Operações Corporativa. Também morou em Dublin, Irlanda, trabalhando com hotelaria e A&B, além de estudar inglês na London College Dublin.

FÓRUM DE GRAMADO

Criador dos espetáculos Cirque du Soleil e Cité Mèmoire, o canadense Michel Lemieux será um dos palestrantes do Fórum Gramado de Estudos Turísticos, que será realizado naquela cidade da Serra Gaúcha de 9 a 11 de maio. Ele vai falar sobre criatividade e inovação a partir de seus projetos artísticos e será um dos 20 nomes de destaque já confirmados para o evento. Entre eles, Silvonei José, doutor em Comunicação e “a voz do papa” no Brasil; Ivane Fávero, presidente da Associação Internacional de Enoturismo; Alain Baldacci, presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas; e Regina Vanderlinde, primeira brasileira presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O Fórum terá três eixos: Observatórios de Turismo como Instrumento de apoio à competitividade e sustentabilidade dos destinos: Cases internacionais e perspectivas no Brasil; Experiencias que transformam; e A era da inovação do Turismo digital e suas transformações.