TOP TUR, FINALISTAS

Vinte e sete profissionais da área de turismo – três em cada uma das nove categorias – são finalistas do Top Tur | Prêmio Panorama do Turismo | Profissionais do Ano 2018, instituído pelo Instituto Panorama do Turismo. Por categoria e em ordem alfabética, são finalistas: Meio de Hospedagem: Alleina Paladino, San Juan Hotéis Curitiba; Camila Silva, Four Points by Sheraton Hotel, Curitiba; José Maria Abujamra, Mabu Hotéis & Resorts, Curitiba; Estabelecimento Gastronômico: Flora Madalosso, Restaurante Madalosso, Curitiba; Paulo Souza, Churrascaria do Gaúcho, Foz do Iguaçu; Selma Tonetto Prado, Bar do Alemão, Curitiba; Agência de Turismo Receptivo: Adonai Arruda Filho, Serra Verde Express, Curitiba; Bibiana Antoniacomi, Special Paraná, Curitiba; Lilian Del Rosário, Andes Operadora de Viagens, Curitiba; Agência de Turismo Emissivo: Adonai Arruda Filho, BWT Operadora, Curitiba; Diego Klas, Klas Viagens, Curitiba; Renata Zavadski, Choice Viagens, Curitiba; Operadora: Adonai Arruda Filho, BWT, Curitiba; Danielle Meirelles, FRT, Foz do Iguaçu; Eraldo Palmerini, BRT, Curitiba; Empresa de Eventos: Andrei Müller, Giga Soluções Audiovisuais, Curitiba, Maria Emília Vaz, Alma Eventos, Curitiba; Pauline Alves Minasi, Bird Eventos, Ponta Grossa; Espaço de Eventos: Adélio Demeterko, Marco das Três Fronteiras, Foz do Iguaçu; Loreni Cristofolli, Expo Unimed, Curitiba; Valdir Barbosa, Expo Trade, Pinhais; Guia de Turismo: Ana Paula Cruz, Curitiba; Sidnei dos Reis, Foz do Iguaçu; Thomas Arthur Hecke, Curitiba; Divulgação Turística: Jackson Lima, Blog de Foz, Foz do Iguaçu; Mauro Picini, Jornal do Oeste e RIC TV, Toledo; Michelly Correa, Programa Plug, Curitiba. Na categoria Personalidade do Ano a comissão organizadora decidiu antecipadamente, e por unanimidade, homenagear, in memoriam, o jornalista Antonio Claret de Rezende. Os vencedores serão conhecidos dia 3 de maio, no 25º Salão Paranaense de Turismo.

ESTUDOS TURÍSTICOS

O turismo religioso será um dos temas do II Fórum Gramado de Estudos Turísticos, que será realizado de 9 a 11 de maio, em Gramado, na Serra Gaúcha. O tema será abordado pelo executivo Silvonei José, doutor em Comunicação e apresentado como ‘a voz do Papa no Brasil’. Outros palestrantes já confirmados serão o engenheiro português Jorge Sampaio, presidente do ecossistema turístico Rota da Bairrada; Andrea Canona, advogada especialista em causas imigratórias dos Estados Unidos; e Ramón Bahamonde Cea, prefeito de Puerto Varas, cidade chilena que pretende replicar o modelo de promoção e treinamento de turismo de Gramado. O Fórum, considerado um dos maiores eventos do Brasil sobre o turismo como alternativa de desenvolvimento, tem a missão de deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. Na primeira edição em 2018, participaram mais de 660 pessoas de 18 estados e agora será realizado em um local maior, o Centro de Eventos Expogramado.

HOTÉIS CERTIFICADOS

Vários hotéis da rede Deville, cuja sede é em Curitiba, foram certificados nos prêmios Loved by Guests, da Hoteis.com, e Guest Review Awards, da Booking.com. No primeiro, onde a nota máxima é 10, são listados: Deville Prime Campo Grande (9.6), Deville Prime Salvador (9.4), Deville Business Curitiba (9.2) e Deville Prime Porto Alegre (9.2). Já no Guest Review, também com o padrão 10, as pontuações conquistadas foram: Deville Prime Campo Grande (9.4), Deville Prime Porto Alegre (9), Deville Business Curitiba (9) e Deville Prime Salvador (8.8). Atualmente, todas as unidades da Rede são vendidas em agências online de viagens, como Booking, Expedia e Decolar ou estão cadastradas em metabuscadores (Google, Tripadvisor, Trivago, etc). Todas estas páginas permitem que os viajantes que estiveram nos hotéis, possam registrar seus relatos, avaliando o hotel com uma nota.

JOSÉ MANOEL GÂNDARA

Um dos grandes batalhadores pelo desenvolvimento do turismo no Paraná, pesquisador incansável e dedicado, formador de profissionais e sempre atento ao futuro do setor, o professor José Manoel Gonçalves Gândara morreu na segunda-feira 18/3, em Curitiba. Uma perda irreparável para o segmento. Integrei com ele o Conselho Municipal de Turismo de Curitiba e participei de algumas iniciativas suas no âmbito acadêmico. Gândara, formado em Turismo pela UFPR, era mestre em Gestão do Turismo (SSCTSP-Itália), doutor em Turismo e Desenvolvimento Sustentável (ULPGC-Espanha), e autor de estudos e pesquisas em turismo pela Universidade Federal do Paraná e em diversas universidades da Espanha sobre a definição de modelos de operação para destinos turísticos inteligentes no Brasil e no exterior. Atualmente, participava do projeto de análises e propostas para os atrativos do Complexo Turístico Itaipu. Coordenava o Observatório de Turismo do Paraná e a implantação da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, além da elaboração do Plano Estratégico de Marketing Turístico do Paraná 2018-2026. Estava sempre preocupado em envolver seus alunos em pesquisas.