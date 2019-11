O Ibovespa avançava e superava os 108 mil pontos nesta sexta-feira, apoiado em sinalizações mais favoráveis sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, com as ações da Vale entre as maiores altas.

Às 12:03, o Ibovespa subia 0,73%, a 108.277,49 pontos. O volume financeiro somava 4,18 bilhões de reais.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que um acordo comercial com a China está “potencialmente muito próximo”, e que ele está do lado tanto do povo de Hong Kong quanto do presidente Xi Jinping.

Em Pequim, mais cedo, o presidente Xi Jinping disse que a China quer desenvolver um pacto comercial inicial com os EUA e vem tentando evitar uma guerra comercial, embora não tenha medo de retaliar quando necessário. Em Wall Street, os pregões abriram em alta com os comentários de Trump e da China trazendo esperanças sobre um acordo comercial. O S&P 500 subia 0,2%.

De acordo com o chefe de renda variável da Eleven Financial Research, Carlos Daltozo, a bolsa brasileira já vinha dando continuidade ao movimento positivo da véspera, mas o fôlego ganhou força com a abertura das bolsas em Nova York.

Ele destacou os comentários de Trump, de que um acordo com a China está muito perto, como componentes que ajudaram o Ibovespa a renovar máximas da sessão.

Fonte: Reuters