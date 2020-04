Ibovespa sobe mais de 2% nos primeiros negócios com exterior positivo

A bolsa paulista começava a segunda-feira com o Ibovespa em alta, apoiado no sinal positivo de outras praças acionárias no exterior, após mais uma semana de perdas, na esteira das dúvidas e preocupações com a pandemia de Covid-19.

Às 10:10, o Ibovespa subia 2,18%, a 71.052,91 pontos.

Para analistas da Terra Investimentos, o mercado acionário brasileiro tende a continuar bastante volátil, embora algum ânimo no exterior com a redução da velocidade de expansão da pandemia em alguns países europeus possam fornecer algum suporte positivo.

No fim de semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, expressou esperança de que os EUA estavam passando por um “nivelamento” da crise de coronavírus em algumas das regiões mais afetadas do país, mas alguns de seus principais consultores médicos adotaram uma visão mais moderada.

O londrino FTSE 100 subia 2,3% e o futuro do norte-americano S&P 500 tinha elevação de 3,8%.

Na semana passada, o Ibovespa acumulou um declínio semanal de 5,3%, porque o ritmo de contágio do Covid-19 não mostrou alívio no mundo, adiando também perspectivas de melhora no ambiente econômico global.

