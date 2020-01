O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, com o mercado global em alerta após um ataque norte-americano no Iraque matar um importante comandante iraniano, agravando as tensões no Oriente Médio.

Às 10:17, o Ibovespa caía 1,01% por cento, a 117.370,10 pontos.

Fonte: Reuter