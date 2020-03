Ibovespa recua com apreensão sobre real efeito de coronavírus na economia após Fed

O Ibovespa voltava a trabalhar no terreno negativo na tarde desta terça-feira, em sessão bastante volátil, marcada por decisão extraordinária do Federal Reserve de cortar os juros dos Estados Unidos em razão do surto de coronavírus, enquanto o chairman do banco central norte-americano alertou que o vírus representa um risco material para as perspectivas econômicas.

Às 16:43, o Ibovespa caía 1,83%, a 104.672,88 pontos. O volume financeiro no pregão somava 26,5 bilhões de reais.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa tocou a máxima da sessão, a 108.803,58 pontos, em alta de 2%, logo após o Fed anunciar corte dos juros em 0,50 ponto percentual, para uma meta de 1,00% a 1,25%, em decisão unânime e seu primeiro corte de juros emergencial desde a crise financeira.

As bolsas em Nova York também reagiram com ganhos à decisão, mas o fôlego arrefeceu na sequência, em meio a comentários do chairman do Fed, Jerome Powell, citando mudança no balanço de riscos e que é necessária uma resposta multifacetada para proteger as economias dos efeitos do vírus, que, segundo ele, não estão aparecendo nos dados ainda.

O coronavírus, que começou na China, se espalhou para mais de 60 países e matou mais de 3 mil pessoas em todo o mundo.

Na visão da equipe do Bank of America, o Fed deve promover outros cortes ainda no custo do dinheiro, sendo o próximo de 0,25 ponto também neste mês, na reunião já agendada para os dias 17 e 18, e outro de 0,25 ponto em abril. “O Fed parece comprometido em antecipar os cortes, agindo de forma agressiva e vigorosa”, destacou em nota a clientes.

Participantes do mercado chamaram atenção para o timing, pelo fato de o Fed não ter esperado sua reunião neste mês. Na mínima da sessão, após a fala de Powell, o Ibovespa chegou a 104.404,82 pontos.

Mais cedo, ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G7 disseram que usarão todas as ferramentas econômicas apropriadas para alcançar um crescimento forte e sustentável e se proteger contra os riscos negativos do coronavírus.

Investidores tem reagido com fortes vendas nos mercados acionários globais desde o final de fevereiro à rápida disseminação do novo coronavírus para outros países além da China, entre eles os Estados Unidos, em razão de temores sobre o impacto negativo na economia mundial. No Brasil, tal cenário pode minguar uma amplamente aguardada retomada econômica.

Fonte: Reuters