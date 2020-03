Ibovespa opera em alta, apesar dos índices de desemprego nos EUA

O B3 subia nesta quinta-feira (26), apesar de os dados de desemprego dos Estados Unidos terem sido piores do que o esperado. O número de americanos que solicitaram o seguro desemprego na última semana (finda em 21 de março) disparou para 3,28 milhões enquanto a expectativa era de que o número ficasse em 1,6 milhão. A quantidade, inflada pelas medidas para conter a proliferação do coronavírus, foi a maior já registrada no país, superando o último recorde, de 1982.

Apesar do resultado, o mercado reagiu de forma positiva à espera de novos estímulos do Federal Reserve (Fed) para atenuar os impactos econômicos do coronavírus. Às 16h, o principal índice da bolsa brasileira avançava 3,11% e registrava 77.289 pontos.