SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa abriu a última sessão do semestre com oscilação positiva, em um momento em que os mercados globais estão de olho na cúpula do G20 no Japão, aguardando o encontro de sábado entre os líderes de EUA e China, dividindo a atenção no cenário interno com o avanço da agenda econômica nacional.

Às 10:12, o Ibovespa subia 0,68 %, a 101.413,61 pontos.