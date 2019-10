O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, com ações de bancos entre as maiores pressões de baixa no primeiro pregão de outubro, tendo de pano de fundo um viés negativo em Wall Street por preocupações com a saúde da economia norte-americana.

O índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 0,78%, a 103.925,74 pontos, de acordo com dados preliminares. Tal declínio vem após alta acumulada de 3,57% em setembro, que elevou o ganho em 2019 para 19,18%.

O volume financeiro do pregão era de 12,3 bilhões de reais.

Fonte: Reuters