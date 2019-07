O Ibovespa teve pequena variação negativa nesta segunda-feira, em dia de vencimento de opções, no primeiro pregão após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, que será votada em segundo turno apenas em agosto.

O Ibovespa caiu 0,1%, a 103.802,69 pontos. O giro financeiro somou 19,55 bilhões de reais, inflado pelo vencimento de opções sobre ações, que movimentou 6,1 bilhões de reais.

Após a Câmara dos Deputados ter concluído na semana passada a votação em primeiro turno da reforma da Previdência, deixando a segunda etapa para ser votada na casa apenas em agosto, o mercado mira o início da temporada de resultados de empresas nos Estados Unidos, que pode ser pior do que o esperado.

Grande parte das empresas tem expectativas de que os resultados sejam negativos, afirmou o analista Matheus Soares, da Rico Investimentos.

Em Wall Street, os principais índices fecharam em leve alta.

DESTAQUES

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON caíram 1,23% e 1,68%, respectivamente, em linha com a queda dos preços do petróleo no exterior. A empresa não descartou nesta segunda-feira sair de programa da B3 para atestar esforços de empresas estatais do país que buscam melhorar a governança, mas afirmou que “não representaria necessariamente um enfraquecimento ou retrocesso nas práticas” da companhia.

– BRADESCO PN perdeu 0,42%, com bancos experimentando fraqueza na sessão. BANCO DO BRASIL recuou 0,6% e ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,27%.

– VALE valorizou-se 1,7%, em linha com a alta dos preços do minério de ferro na China, com as expectativas de um aumento na demanda pelos insumos siderúrgicos.

– VIA VAREJO saltou 7,82%, maior alta da sessão, com investidores apostando na transformação na empresa com a recente mudança no controle e o potencial aumento do consumo a ser gerado pela queda nos juros. A empresa divulgou nesta segunda-feira que trouxe o executivo Helisson Lemos, do Mercado Livre, para acelerar e consolidar a transformação digital. Também nesta segunda-feira, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou alta de 2 por cento nas vendas do varejo nacional em junho sobre um ano antes. No semestre, o crescimento foi de 2,2 por cento, interrompendo série de quatro semestres sem expansão.

– SMILES perdeu 4,61%, após o Morgan Stanley cortar a recomendação das ações e reduzir o preço-alvo de 52 para 32 reais. “Dada a quebra nas negociações para reorganização societária e dadas as condições favoráveis do mercado de companhias aéreas no Brasil, acreditamos que a Gol pode tomar medidas que podem afetar negativamente as perspectivas de ganhos da Smiles”, disse. A Gol controla a Smiles.

-Fora do Índice, BANCO INTER recuou 4,17%, após divulgar que obteve adesão de 40% dos acionistas para efetivar seu programa de units, cumprindo nível mínimo estabelecido para a operação.

