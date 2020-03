Ibovespa fecha em forte alta com recuperação técnica respaldada por melhora no exterior

A terça-feira foi de recuperação técnica na bolsa paulista, com o Ibovespa fechando em forte alta, respaldado pela melhora nos mercados externos, mas o cenário permanece volátil, uma vez que continuam as dúvidas sobre o tamanho do dano causado às economias pelo Covid-19, mesmo após uma série de medidas adotadas no Brasil e por outros países.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 10,77%, a 70.418,36 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro do pregão somava 23,3 bilhões de reais.

Fonte: Reuters