Ibovespa fecha em alta guiado por Vale e bancos após sessão volátil

O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, após trocar de sinal algumas vezes ao longo do pregão, com a alta de Vale entre os principais suportes, enquanto agentes financeiros contrabalançaram notícias relacionadas ao coronavírus e eventos no cenário político-econômico do Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,49%, a 78.835,82 pontos, na máxima da sessão. Mais cedo, porém, recuou até 76.405,36 pontos. O volume financeiro totalizou 17,75 bilhões de reais.

No cenário externo, o tom negativo prevaleceu em Wall Street, mesmo após o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse nesta segunda-feira que “o pior já passou” para o Estado norte-americano mais atingido pelo novo coronavírus.

Incertezas com os efeitos das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus na atividade econômica, porém, alimentaram alguma cautela com a temporada de resultados corporativos nos EUA prevista para começar nesta semana. O S&P 500 cedeu 1%.

No Brasil, o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou nesta segunda-feira que a votação no Senado da chamada PEC do orçamento de guerra, que separa os gastos com a crise do coronavírus do Orçamento principal, foi adiada para quarta-feira.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por sua vez, disse que trabalha para votar ainda nesta segunda-feira projeto de socorro aos Estados e municípios, o chamado “Mansueto light”, para o enfrentamento da crise do coronavírus.

O analista Rafael Ribeiro, da Clear Corretora, também chamou a atenção para a declaração de Maia, de que irá excluir a ampliação dos empréstimos do plano de socorro aos Estados.

“Com a ajuda do governo para resolver a crise, as metas fiscais devem ser descumpridas e isso está gerando grande receio entre os investidores… Essa medida extra de ajuda aos Estados agravaria ainda mais a expectativa sobre o rombo das contas públicas”, afirmou.

Ainda no radar, o governo federal lançará programa de crédito a microempresas via Caixa Econômica Federal, que assumirá o risco de inadimplência para negócios com faturamento anual de até 360 mil reais que apresentarem histórico de bom pagamento no Simples, afirmaram à Reuters duas fontes da equipe econômica à Reuters.

De acordo com alguns profissionais da área de renda variável, a volatilidade no mercado acionário continua elevada.

A equipe do BTG Pactual avalia que, para investidores, não há ainda como se ter um piso de referência, não há fundamentos e apenas muitas incertezas, e a busca por papel neste momento não está mais associada a preço e sim à qualidade de sobrevivência desse ativo.

“No momento, não faz sentido focar em múltiplos, até porque não temos certeza se estarão caros ou baratos e se estão certos ou errados, daqui a uma semana tudo (pode) mudar devido às incertezas”, afirmou em nota enviada a clientes pela área de gestão do banco.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 2,13% e BRADESCO PN encerrou em alta de 2,59%, ajudando a dar suporte ao Ibovespa, enquanto BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 1,99%. Na contramão, BTG PACTUAL UNI recuou 4,19%.

– VALE ON fechou em alta de 2,98%, tendo de pano de fundo expectativas de que medidas monetárias e fiscais, em decorrência da pandemia de Covid-19, estimulem a demanda por minério de ferro.

– PETROBRAS ON subiu 2,61%, mesmo com o fechamento misto nos preços do petróleo no exterior, uma vez que o acordo entre grandes países produtores para um corte histórico de oferta ainda é visto como insuficiente para eliminar receios relacionadas à destruição de demanda causada pela pandemia de coronavírus. PETROBRAS PN ganhou 0,65%.

– COSAN subiu 3,94%, após a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmar que o governo estuda aumentar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para gasolina e retirar os tributos PIS/Cofins para o etanol por um período, com o objetivo de ajudar usinas de cana-de-açúcar em tempos de coronavírus.

– COGNA ON terminou com acréscimo de 6,33%, em sessão de ajustes. No ano, porém, ainda recua 57,4%. No setor, YDUQS ON fechou em baixa de 2,8%.

Bolsa se descola de Nova York e fecha em alta de 1,49%, na máxima do dia (Estadão)

Em dia no qual oscilou entre perdas e ganhos moderados, o Ibovespa conseguiu encerrar a sessão não apenas em terreno positivo como também na máxima, descolado de Nova York, onde os índices de Wall Street mostravam queda de até 1,39% (Dow Jones) no encerramento do dia. Assim, o principal índice da B3 fechou nesta segunda-feira em alta de 1,49%, aos 78.835,82 pontos, no pico da sessão, tendo oscilado a 76.405,36 na mínima do dia. O giro financeiro foi de R$ 17,8 bilhões, abaixo da média recente, que tem superado R$ 20 bilhões. No mês, o Ibovespa acumula agora alta de 7,97%, mas ainda cede 31,83% no ano.

As blue chips, como Petrobras, Vale, bancos e siderúrgicas, fecharam o dia em alta, com destaque para Gerdau PN (+4,95%), Vale (+2,98%), Petrobras ON (+2,61%) e Bradesco ON (+2,71%). Na ponta do Ibovespa, atenção para Cogna (+6,33%), Marfrig (+5,98%) e Via Varejo (+5,44%). No lado oposto, Smiles caiu 5,52%, BTG, 4,19%, e Lojas Americanas, 2,86%.

“O dia foi de ajuste técnico, sem catalisadores muito evidentes. Tivemos uma alta, enquanto Nova York caiu, invertendo a quinta-feira, quando fechamos em baixa e lá subiu”, diz Luis Sales, analista da Guide Investimentos. “Os receios quanto ao início da temporada de resultados das empresas norte-americanas pesaram nas bolsas dos EUA. Mas, por aqui, o dia foi salvo pela reação das empresas ligadas a commodities, diante da alta dos metais na bolsa de Nova York, e pela forte queda dos juros futuros”, aponta Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora.

Segundo ele, o movimento nos juros, em especial na ponta longa da curva, veio após Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ter afirmado que excluirá a ampliação dos empréstimos do plano de socorro aos Estados. “Com a ajuda do governo para resolver a crise, as metas fiscais devem ser descumpridas, e isso gera grande receio entre os investidores, já que a expectativa de crescimento para 2020 e 2021 é extremamente incerta. Essa medida extra de ajuda aos estados agravaria ainda mais a expectativa sobre o rombo das contas públicas”, acrescenta.

Alguns operadores apontam também o vencimento de opções e do Ibovespa futuro como um fator que contribuiu para o desempenho positivo na sessão. Como o ajuste final no vencimento tem como referência o índice à vista, os “comprados”, ou mesmo “vendidos” que estejam mirando determinado nível, acabam puxando o Ibovespa para cima perto da data, no caso a próxima quarta-feira, dia 15. Para liquidação financeira, utiliza-se a média das três horas finais do pregão do dia de vencimento, entre 14h e 17h.

“Não vai ser o volume que houve em fevereiro, mas sempre tem ao menos uma briguinha entre comprados e vendidos quando a data vai chegando, o que sempre se faz acompanhar por volatilidade”, diz um operador. No início do dia, os investidores estrangeiros estavam vendidos em 51.123 contratos de Ibovespa futuro, enquanto os investidores institucionais locais (fundos de pensão e mútuos) estavam comprados em 52.960 contratos.