Ibovespa cai por realização de lucros e zera ganho na semana

O principal índice da bolsa paulista caiu ​nesta sexta-feira, com a piora em Wall Street ditando realização de lucros, em meio à manutenção da cautela com potenciais reflexos do surto de um novo vírus na China, principalmente para a economia global.

Segundo dados preliminares, o Ibovespa fechou em baixa de 0,97%, a 118.373,77​ pontos. Os ganhos foram liderados por WEG ​, que subiu 4,4%, e as perdas por Via Varejo <VVAR3.SA​>, em baixa de 4,3%.

Entre as ações de maior peso no Ibovespa, Itaú Unibanco cedeu 0,99%, enquanto Bradesco teve perda de 0,98%. Banco do Brasil teve desvalorização de 1,22% e Santander Brasil recuou 1,32%.