O tom positivo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios nesta quarta-feira, com o noticiário corporativo sob os holofotes e tendo as ações da BR Distribuidora <BRDT3.SA> liderando as altas do Ibovespa após a Petrobras <PETR4.SA> aprovar a venda de uma fatia de 30% na empresa de combustíveis.

Às 10:15, o Ibovespa <.BVSP> subia 0,21 %, a 103.925,84 pontos.

Fonte: Reuters