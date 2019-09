A bolsa paulista voltou a subir nesta sexta-feira, com o principal índice chegando a superar os 103 mil pontos na máxima, sustentado pela forte alta do setor financeiro, em sessão que também contou com discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell.

O Ibovespa <.BVSP> subiu 0,68%, a 102.935,43 pontos. Na semana, o índice avançou 1,78%. O volume financeiro da sessão somou 13,9 bilhões de reais.

O Fed seguirá agindo “conforme apropriado” para sustentar a expansão econômica da maior economia do mundo, disse o chairman Jerome Powell nesta sexta-feira, repetindo promessa que os mercados financeiros enxergam como a sinalização de uma redução adicional na taxa de juros.

No que provavelmente serão os últimos comentários públicos do banqueiro central dos EUA antes da reunião do Fed deste mês, Powell disse que as autoridades estarão observando de perto os riscos geopolíticos, as condições financeiras e outros dados econômicos a caminho enquanto avaliam o que fazer.

Agentes do mercado também reagiram aos dados do Departamento de Trabalho dos EUA mostrando a criação de 130 mil postos de trabalho na folha de pagamento não agrícola em agosto, aquém das expectativas no mercado, e taxa de desemprego em 3,7%, enquanto o salário médio por hora trabalhada subiu 0,4%.

Também repercutiu decisão do banco central da China de reduzir o volume de dinheiro que bancos devem reter em reservas, liberando 900 bilhões de iuanes (126,35 bilhões de dólares) em liquidez para dar fôlego à economia.

Em Wall Street, o S&P 500 <.SPX> fechou com avanço de 0,09%, após ter alternado alta e baixa ao longo da sessão.

Para analistas da XP Investimentos, indicadores econômicos divulgados na semana mostraram que os cenários doméstico e internacional seguem mistos.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN subiu 3,35% e BRADESCO PN avançou 4,19%. SANTANDER BRASIL ganhou 2,4%, em meio a expectativas de liberação de compulsório pelo BC, após comentários do presidente do órgão na véspera. Ações dos bancos mostram desempenho pior do que o Ibovespa no acumulado do ano, com Itaú subindo apenas cerca de 5% enquanto o índice contabiliza uma elevação de quase 17%.

– BANCO DO BRASIL ganhou 4,07%. A instituição está em negociações avançadas para formar uma joint venture em banco de investimento com o suíço UBS, que pode ser anunciada em breve, disseram à Reuters duas fontes a par do assunto.

– GOL PN avançou 0,15%, favorecida pelo declínio do dólar em relação ao real , além de dados operacionais conhecidos nesta semana. AZUL avançou 0,26%.

– PETROBRAS PN ganhou 0,49% e PETROBRAS ON 0,66%, na esteira da alta dos preços do petróleo no mercado externo.

– VALE ON perdeu 0,15%, enfraquecida pelo recuo dos preços do minério de ferro na China.

– MRV ON caiu 2,89%, ainda pressionada pelo anúncio nesta semana de compra de empresa nos Estados Unidos controlada pela família do controlador da construtora, além de dúvidas de analistas sobre as sinergias entre as operações. A MRV convocou assembleia de acionistas para 4 de outubro para deliberar sobre investimento na AHS Residential.

Fonte: Reuters