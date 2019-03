Ibovespa avança 2% puxado por Petrobras e exterior

O Ibovespa avançava 2 por cento na manhã desta segunda-feira, com Petrobras entre as maiores altas, após a petrolífera de controle estatal anunciar planos de cortar 8,1 bilhões de dólares de seus custos operacionais até 2023, tendo ainda como pano de fundo o avanço dos preços do petróleo no exterior.

Às 11:45, o Ibovespa subia 1,97 por cento, a 97.248,21 pontos. O volume financeiro somava 3,46 bilhões de reais.

O começo da semana no pregão paulista também era beneficiado pelo cenário externo benigno e perspectivas mais favoráveis sobre a reforma da Previdência, com o mercado atento principalmente para a instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados.

A equipe do BTG Pactual afirma que, além da volatilidade externa, investidores estão focados no noticiário político, aguardando eventuais movimentações do governo a respeito da reforma da Previdência, conforme nota enviada pela área de gestão de recursos do banco.“As atenções estão na definição da composição da CCJ na Câmara, já que será o primeiro colegiado a apreciar a proposta”, afirmou.

No exterior, novas promessas de estímulos na China favoreceram ganhos nas principais praças na Ásia, viés que era mantido pelos pregões europeus e acompanhado por Wall Street, embora o Dow Jones mostrasse desempenho aquém de seus pares pressionado pela Boeing após acidente.

A partir desta segunda-feira, o horário de negociação do mercado à vista de ações da B3 volta para o intervalo de 10h às 16h55, com call de fechamento de 16h55 às 17h. O horário de negociação do after-market será das 17h30 às 18h.

