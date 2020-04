IBGE vai passar a monitorar registros de covid-19

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai iniciar um monitoramento nacional do novo coronavírus, que teve o primeiro paciente registrado no Brasil no dia . Hoje (2) os casos chegam 6.800, com 241 mortes confirmadas em decorrência da doença no país.

Segundo o IBGE, a parceria fechada com o Ministério da Saúde vai implementar uma versão inédita da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), com foco no monitoramento da Covid-19.

O estudo formará um “painel longitudinal representativo da população brasileira”, de acordo com o instituto, aplicando o questionário para o mesmo grupo de pessoas, para apresentar os resultados dos casos de síndrome gripal em dados agrupados para Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação.

Chamada de PNAD-Covid, o levantamento será feito pelo IBGE de forma remota, com pesquisa por meio do telefone com as mesmas pessoas por pelo menos três meses. As estatísticas oficiais obtidas serão divulgadas semanalmente.

O detalhamento da pesquisa e o cronograma ainda não foram finalizados pelo IBGE.

Ag Brasil