CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu na quarta-feira (25) as inscrições para o concurso público com 2.658 vagas de emprego. Do total, 1.343 chances são para quem tem nível superior e as outras 1.315 são destinadas a candidatos com ensino médio.

Os salários oferecidos são de R$ 3.100, para o cargo de coordenador censitário subárea, que exige ensino superior, e de R$ 1.700, para o posto de agente censitário operacional, para quem tem ensino médio.

As inscrições começam nesta quarta-feira (25) e vão até o dia 15 de outubro de 2019 e devem ser feitas no site fgvprojetos.fgv.br, em “Concursos”. Para ir direto à pagina da inscrição clique aqui. As taxas custam R$ 42,50 (ensino médio) e R$ 58 (ensino superior).

As provas estão previstas para ocorrer no dia 8 de dezembro e serão realizadas em 1.031 municípios. As vagas são temporárias. O período máximo de contratação é de 12 meses.

A jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

Os candidatos à vaga de coordenador censitário devem, além do ensino superior, ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B. Os postos estão distribuídos nas 27 capitais.

No caso dos agentes censitários, há chances em todos os estados, em diversos municípios. O concurso destina 20% das oportunidades para pessoas pretas ou pardas e 5% para portadores de deficiência.